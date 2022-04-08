ЕС ввел санкции против дочерей Путина – СМИ

Ранее такие же санкции ввели США. Теперь для детей Путина закрыт и Майами, и Куршевель

Европейский союз ввел персональные санкции против двух дочерей президента России Владимира Путина. Это часть пятого пакета санкций, введенных Европой за нападение РФ на Украину, пишет Associated Press.

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Так, двое официальных лиц ЕС подтвердили журналистам, что в санкционный пакет, который ранее уже был одобрен, включены взрослые дочери российского президента – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. К ним применен стандартный набор персональных санкций, который включает замораживание активов и запрет на поездки.

Отметим, что содержание пятого пакета санкций против России было частично озвучено ранее на этой неделе. В частности, на этом этапе Европа решила запретить импорт российского угля, а российским судам запретили вход в европейские порты. Полный список всех санкционных мер и ограничений из пятого пакета ЕС, как ожидается, озвучат в пятницу, 8 апреля.

Напомним, ранее санкции против дочерей Путина ввели США. Вместе с ними под американские санкции попали дочь и жена главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также весь состав Совбеза РФ.

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