Боевики, воевавшие в Сирии, в полном составе отказались штурмовать Мариуполь

В разведке сообщают, что россияне не заинтересованы в контрактной службе. Их моральный настрой воевать крайне низкий.

Подразделение спецназовцев РФ, которые воевали в Сирии, в полном составе отказались участвовать в будущих попытках штурмовать Мариуполь. В период со 2 по 4 апреля боевики подразделения потеряли около 30 солдат. Отчего их "победное" настроение сменилось на противоположное. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки ВСУ.

Читайте также: Журналист рассказал, почему ВС РФ воруют и мародерствуют

В распоряжение ГУР попал документ под названием "Результаты работы Пункта отбора на военную службу по контракту г. Екатеринбург (Центральный военный округ) в период с 28 марта по 1 апреля 2022 г.". Согласно нему видно, что 52 человека отказались от подписания контакта и 203 - проигнорировали любые способы связаться с ними.

В отчете видно, что даже на разговор согласилось менее 1% военных, которые находятся в запасе.

Также в разведке отмечают, что крайне низкое моральное состояние отмечается у мобилизованных. Из Новоайдарской поликлиники в направлении Луганска были отправлены два ПАЗа с ранеными россиянами 7 апреля. Большинство из них - с ранениями ног. Врачи делают выводы, что вероятная причина ранений - это самокалечение с целью вернуться с войны домой.

Ранее мы писали, что в территориальную оборону ВСУ вступили 110 тысяч украинцев. В Украине создано около 450 добровольческих формирований территориальных общин. ТрО совместно с ВСУ защищают стратегические объекты, обеспечивают контроль за передвижением людей и транспортных средств, выполняют иные задачи.