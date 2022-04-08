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110 тысяч украинцев вступили в Территориальную оборону

Об этом рассказал Командующий сил ТрО ВСУ бригадный генерал Юрий Галушкин.
 |  Автор: Виталий Кулак
110 тысяч украинцев вступили в Территориальную оборону
Юрий Галушкин / armyinform.com.ua

На данный момент в Силах территориальной обороны ВСУ насчитывается более 110 тысяч человек, создано около 450 добровольческих формирований территориальных общин. Об этом сегодня, 8 апреля, во время брифинга рассказал Командующий сил ТрО ВСУ бригадный генерал Юрий Галушкин.

Он подчеркнул, что бойцы Сил территориальной обороны выполняют боевые задания вместе с подразделениями ВСУ, защищают стратегические объекты, обеспечивают контроль за передвижением людей и транспортных средств, выполняют другие задачи.

Галушкин рассказал также, что на данный момент более 100 бойцов ТрО ВСУ награждены государственными наградами.

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Напомним, что на прошлой неделе российские оккупанты бежали из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Сейчас оккупанты, по данным Генштаба ВСУ готовят большое наступление на Донбассе. Они пытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Напомним, 8 апреля военные РФ нанесли удар ракетой "Точка-У" по ж/д вокзалу в Краматорске. По предварительной информации, погибли 39 человек, а 87 человек ранены.

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