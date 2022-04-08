Денисова рассказала об эпизодах изнасилования детей на Киевщине

Есть подтвержденная беременность у 14-летней девочки из Бучи.

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала об эпизодах, которые пережили дети Бучи и Ирпени. Уровень жестокости и отрешенности россиян от цивилизованного мира не имеет границ. Доказательство этому - изнасилованные дети. Есть подтвержденная беременность у несовершеннолетней от рашистского насильника и педофила.

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Пять оккупантов-насильников изнасиловали девочку 14 лет в Буче. Сейчас она беременна.

11-летний мальчик был изнасилован тремя россиянами прямо на глазах у матери. Рашисты привязали ее к стулу, чтобы она наблюдала над зверствами. Немыслимый эпизод тоже произошел в Буче.

20-летняя женщина изнасилована тремя оккупантами во все возможные места. Это случилось в Ирпени.

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Согласно ст. 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны изнасилования строго запрещены.

Омбудсмен обращается к Комиссии ООН по расследованиям нарушений прав человека во время вторжения РФ и к экспертной миссии, которую создали страны-участницы ОБСЕ. Людмила Денисова просит учесть эти факты военных преступлений России в Украине.

Ранее мы писали, что электронный ковид-сертификат будет действовать на полгода дольше. Это поможет украинцам за границей предоставить документ о вакцинации от ковида, получить следующую дозу или иметь уменьшенные карантинные ограничения, чем у невакцинированных.