Мать пропавшего моряка из крейсера "Москва" рассказала о судьбе экипажа

В среду, 13 апреля ВСУ выпустили по кораблю ракеты "Нептун", он был поврежден и утонул.

Мать пропавшего без вести моряка из крейсера "Москва" заявила, что в госпитале находятся в районе 200 раненых членов экипажа. Отсутствие других моряков командование объясняет формулировкой: исчез "где-то в море". Подробности передает The Insider.

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Так, женщина заявляет, мол она и муж приехали в больницу в Скалистой бухте, где находятся раненые моряки с "Москвы".

"Мы каждого обожженного ребенка видели. Не могу передать, как это трудно, однако я своего не нашла. Там было всего 200 человек, а на крейсере — более 500. Где остальные? И Краснодар подняли, и всех остальных, все обзвонили, не можем найти", - говорит Ирина Шкребец, мать "пропавшего" оккупанта Егора.

Егор служил коком на крейсере, был срочником. На "Москве" он находился с момента присяги, 14 августа.

С начала полномасштабной войны против Украины россиянин позвонил родителям, заявив, что они "взяли" украинский остров Змеиный. Последний раз он связывался с родственниками 9 апреля.

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Родители искали сына с момента, как стало известно, что ВСУ успешно потопили крейсер. Женщина уверяет, что ее сначала никуда даже не пускали. Мол в части вышел командир и заявил, что ничего сказать не может.

"Я говорю: "Где мой сын?", а он: "Ну, в море где-то", - говорит Ирина.

По ее словам, в ФСБ временно оккупированного Севастополя к родителям даже не вышли. Кроме того, россиянам не дают список погибших и пропавших без вести оккупантов.

Примечательно, что официально МО РФ отрицает, что члены экипажа "Москвы" погибли, якобы "спасли всех".

Напомним, ранее бывший депутат РФ сообщил, что от экипажа крейсера осталось всего 58 человек.

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