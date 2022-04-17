ВСУ сдерживают, РФ не может начать наступление на Донбасс — Минобороны

Это происходит несмотря на то, что враг стягивает в регион силы и боеприпасы.

У России не получается начать масштабное наступление на Донбасс. Врага мощно сдерживают ВСУ. Об этом сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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Так, Маляр подтверждает, что у российских оккупантов давно есть планы начать агрессивное наступление на Донбасс, но реализовать их не дают украинские военные.

Противник накапливает в регионе людей и силы, подтягивает туда медицинскую инфраструктуру, провиант и боеприпасы.

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"Они все это готовят, но им пока не удается начать этот второй агрессивный этап, потому что ВСУ мощно их сдерживают", - подчеркнула замминистра обороны.

Как сообщалось ранее, в это же время американские СМИ уверены, что войска РФ готовят наступление в ближайшие дни.

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