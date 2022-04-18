Появились первые фото горящего крейсера "Москва"

Корабль сильно кренился на борт и горел внутри

Группа журналистов-исследователей OSINTtechnical опубликовала фото, на которых ракетный крейсер "Москва" запечатлен после попадания в него украинских ракет. Фотографии появились в Twitter журналистской команды.

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Журналисты подчеркнули, что не могут полностью подтвердить, что на фото именно "Москва". Однако подчеркивается, что это несомненно крейсер класса "Слава", к которому относился подбитый флагман россиян, и при этом нет свидетельств, что другой аналогичный корабль был уничтожен таким образом.

На фото, сделанном, по всей видимости, с корабля, прибывшего на помощь тонущей "Москве", запечатлено, как российский флагман сильно накренился на один борт. При этом над крейсером стоит столб дыма и местами видны очаги пламени, по всей видимости, бушующего во внутренних помещениях корабля.

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Также над палубой видны две мощные струи воды, летящие в перекрестном направлении. Вероятно, это признак попытки откачать воду из трюмов.

Отметим, по украинским данным, крейсер "Москва" был подбит поздно вечером 13 апреля. Поскольку фото сделаны в светлое время суток, очевидно, что корабль сохранял плавучесть еще несколько часов прежде, чем утонуть. Таким образом, теоретически с него могли успеть эвакуировать часть экипажа.

twitter.com/Osinttechnical

twitter.com/Osinttechnical

Напомним, в среду, 13 апреля ВСУ выпустили по кораблю ракеты "Нептун", он был поврежден и утонул. Мать пропавшего моряка из крейсера "Москва" рассказала о судьбе экипажа.

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