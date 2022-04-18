Франция не будет описывать действия России в Украине термином "геноцид"

В это же время французская сторона призывает не сомневаться в ее поддержке.

В МИД Франции заявили, что не будут использовать термин "геноцид", чтобы описывать действия России в Украине. В это же время в ведомстве не сомневаются относительно массовых убийств, совершенных оккупантами. Эти заявления сделал госсекретарь при МИД Клеман Бон в эфире Sud Radio.

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Политик сказал, что Франция ясно видит возросшее давление России и то, что ситуация в Мариуполе стала более драматичной.

Говоря о термине "геноцид", Бон объясняет, что во Франции не сомневаются в массовых убийства, которые совершили российские захватчики. Однако для того, чтобы оставаться в международном судебном процессе, страна не использует термин "геноцид".

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В это же время представитель МИД говорит, что нет сомнений в четкой поддержке Францией Украины.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть события в Украине геноцидом. После этого президент Владимир Зеленский пригласил его в Украину, чтобы он лично увидел зверства российских военных.

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