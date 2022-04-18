Россия начала подготовку к параду 9 мая

В репетиции парада принимали участие слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств.

В РФ начали подготовку к параду Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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К репетициям было привлечено более 11 тысяч военнослужащих и две сотни единиц техники и авиации.

"Всего при подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов", - говорится в сообщении.

Репетиция парада прошла в селе Алабино, находящемся в подмосковье. В репетиции принимали участие слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств. Было задействовано большое количество наземной и воздушной военной техники.

При этом 8 самолетов МиГ-29 пролетели в виде буквы Z.

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