Россия начала подготовку к параду 9 мая
В РФ начали подготовку к параду Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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К репетициям было привлечено более 11 тысяч военнослужащих и две сотни единиц техники и авиации.
"Всего при подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов", - говорится в сообщении.
Репетиция парада прошла в селе Алабино, находящемся в подмосковье. В репетиции принимали участие слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств. Было задействовано большое количество наземной и воздушной военной техники.
При этом 8 самолетов МиГ-29 пролетели в виде буквы Z.
Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.