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Россия начала подготовку к параду 9 мая

В репетиции парада принимали участие слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств.
Россия начала подготовку к параду 9 мая
Восемь самолетов МиГ-29 пролетели в виде буквы Z / скриншот

В РФ начали подготовку к параду Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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К репетициям было привлечено более 11 тысяч военнослужащих и две сотни единиц техники и авиации.

"Всего при подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов", - говорится в сообщении.

Репетиция парада прошла в селе Алабино, находящемся в подмосковье. В репетиции принимали участие слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств. Было задействовано большое количество наземной и воздушной военной техники.

При этом 8 самолетов МиГ-29 пролетели в виде буквы Z.

Публикация РИА Новости в Telegram / РИА Новости
Публикация РИА Новости в Telegram / РИА Новости

Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.

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