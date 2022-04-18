Google Maps больше не скрывают секретные военные объекты России

Все стратегические объекты страны-агрессора можно рассмотреть в максимальном приближенном состоянии - до 0,5 метров на пиксель.

Google Maps больше не скрывают секретные военные и стратегические объекты России на своих картах. Теперь объекты возможно рассмотреть в максимальном разрешении.

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Все военные и стратегические российские объекты можно смотреть в максимально приближенном состоянии - до 0,5 метров на пиксель. Теперь можно видеть, что происходит на пусковых шахтах межконтинентальных баллистических ракет, командных пунктах, секретных полигонах и других военных базах оккупантов.

Авиабаза под Курском. / Google Maps

Пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты. / Google Maps

Истребитель 5-поколения Су-57 в летно-испытательном центре МО РФ. / Google Maps

База ядерных боеприпасов возле Мурманска. / Google Maps

Ранее мы писали, что российские боевики не мечтают о победе в войне, а думают о получении выплат за ранения. Рассказывая женам о миллионах, они фантазируют, что смогут купить на государственные выплаты. Жене вовсе неважно, даже если муж погибнет - больше дадут компенсации.