Google Maps больше не скрывают секретные военные объекты России
Все стратегические объекты страны-агрессора можно рассмотреть в максимальном приближенном состоянии - до 0,5 метров на пиксель.
Google Maps больше не скрывают секретные военные и стратегические объекты России на своих картах. Теперь объекты возможно рассмотреть в максимальном разрешении.
Читайте также: "Склонен к предательству": В РФ отказникам ставят печатку в учетно-послужную картуВсе военные и стратегические российские объекты можно смотреть в максимально приближенном состоянии - до 0,5 метров на пиксель. Теперь можно видеть, что происходит на пусковых шахтах межконтинентальных баллистических ракет, командных пунктах, секретных полигонах и других военных базах оккупантов.
Ранее мы писали, что российские боевики не мечтают о победе в войне, а думают о получении выплат за ранения. Рассказывая женам о миллионах, они фантазируют, что смогут купить на государственные выплаты. Жене вовсе неважно, даже если муж погибнет - больше дадут компенсации.
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