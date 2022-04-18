Солдаты России мечтают не о победе, а разбогатеть от выплат за ранения

Желания оккупантов и их семей в разы низменней, чем "захватить Киев за 3 дня". СБУ продолжает публиковать перехваты разговоров.

Российские боевики мечтают не о победе в войне, а о денежных выплатах за свои ранения, от которых "разбогатеют". Это стало известно из перехвата телефонного разговора, который оказался в распоряжении Службы безопасности Украины.

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Оккупант рассказывает жене, как благодаря осколку в ноге или руке они смогут получить 3 миллиона рублей. Собеседница не скрывает восторга от такого способа "разбогатеть".

"Осколок в ногу, два месяца промучался, у тебя достали, зашили, оклемался. Даже если в руку, ну ничего страшного… Даже если прихрамываешь, зато три миллиона," - заявил солдат о своих планах.

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Жене вовсе неважно, даже если муж погибнет - больше дадут компенсации. В диалоге они даже обсудили, на что потратятся.

"Покупаю себе машину, тебе покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500, и уходим в конкретный отрыв," - размечтался рашист.

Однако на счету у украинской армии уже 20600 ликвидированных российских боевиков. У оккупанта из перехвата есть большие шансы пополнить статистику.

Ранее мы писалио потерях россиян в войне. Рашисты стали беднее на 790 танков, 2041 бронированную машину, 167 самолетов, 147 вертолетов, 155 БПЛА.