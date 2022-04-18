Число украинских беженцев приближается к пяти миллионам

Люди продолжают спасаться от войны, но в целом поток беженцев сократился.

С начала вторжения РФ из Украины уехали более 4,9 млн человек. Об этом свидетельствуют данные управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Согласно опубликованным данным, люди выезжали по следующим направлениям:

более 2,7 млн человек - в Польшу;

более 743 тысяч - в Румынию;

около 522,4 тысяч - в Россию;

более 461 тысяч - в Венгрию;

423,8 тысяч - в Словакию;

около 23,4 тысяч - в Беларусь.

Ранее Арестович заявлял, что РФ не хватит войск, чтобы окружить ВСУ на востоке Украины. Он отметил, что украинских военных и мирных жителей все же будут ждать тяжелые бои.