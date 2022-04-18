Парламент Италии почти единолично проголосовал за поставку оружия в Украину

Премьер-министр страны подчеркнул, что Италия хочет помочь Украине защитить себя от агрессора.

Италия будет помогать Украине с оружием в связи с обстоятельствами, в которых она оказалась. Об этом рассказал в интервью Corriere della Sera премьер-министр Италии Марио Драги.

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Ранее сообщалось в СМИ, что "Движение пяти звезд" и часть итальянского общества сомневаются в целесообразности военной помощи для Украины. Однако политик подчеркивает, парламент Италии проголосовал за идею помощи практически единолично.

Марио Драги отмечает, что наилучший способ помочь атакованным - прямая помощь украинцам оружием. Санкциями можно послабить противника, но не остановить.

"Ситуация очень понятно: есть тот, кого атаковали, и есть армия агрессора. Как лучше помочь атакованным? Санкции необходимы, чтобы послабить агрессора, но короткосрочно они не остановят его армию. Для этого нужно прямо помогать украинцам оружием. Не сделать это, означало бы сдаться и согласиться на рабство и повиновение, а это противоречит нашим европейским ценностям. Мы ж хотим помочь украинцам защитить себя," - подчеркнул премьер-министр.

Ранее мы писали, что командир морпеха написал письмо Папе Римскому, в котором попросил помочь спасти людей Мариуполя. Сергей Волына отметил, что происходящее в Мариуполе, это ад на земле.