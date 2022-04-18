Командир морпехов обратился к Папе Римскому с просьбой спасти жителей Мариуполя

Майор Сергей Волына рассказал Папе Франциску, что сейчас происходит в блокадном городе.

Донецкий город Мариуполь на протяжении многих недель находится в блокаде российской армии. Гуманитарная катастрофа, удары артиллерией, авиацией по гражданским объектам - все это делается для полного уничтожения украинского морского города. Его мужественно обороняют бойцы полка "Азов" и 36-й отдельной бригады морской пехоты. Командир морпеха написал письмо Папе Римскому Франциску, в котором попросил спасти жителей Мариуполя. Об этом сообщает "Украинская правда".

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Майор Сергей Волына рассказал Папе Римскому, что происходит в блокадном Мариуполе.

"Ваше Святосте, Папа Франциск! Я не являюсь католиком, я православный. Я верю в Бога и знаю, что свет всегда побеждает тьму. Я не видел Ваших обращений к миру и не читал всех последних Ваших заявлений, я воюю больше 50 дней в полном окружении и все, на что у меня есть время, - это ожесточенное сражение за каждый метр окруженного врагом города. Я воин. Я офицер, давший присягу на верность своей стране. И я готов сражаться до конца," - начал обращение командир 36-й бригады.

Сергей отметил, что происходящее в Мариуполе, это ад на земле.

"Вы, вероятно, видели многое в своей жизни. Но уверен, что никогда не видели, что сейчас происходит в Мариуполе. Ибо именно так выглядит ад на земле. У меня мало времени, чтобы описать все ужасы, которые я вижу здесь каждый день. На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи", - подчеркнул майор.

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Командир морпеха заявил, что мариупольцы не верят оккупантам, поэтому просит о помощи Папу Римского.

"Помогите спасти их. После бомбежки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое," - обратился Сергей Волына.

Ранее мы писали, что советник мэра рассказал о ситуации в Мариуполе. Мирных жителей погибло около 22 тысяч, а тех, кто не успел эвакуироваться, россияне отправляют в фильтрационные лагеря, после чего - принудительная депортация в РФ.