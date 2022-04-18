Беларусь пригрозила Польше, Литве и Латвии "разрушениями, гибелью, взрывами"

По мнению госсекретаря Совбеза РБ Вольфовича, страны Балтии и Польши якобы готовят агрессию против них.

Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович пригрозил Польше, Литве и Латвии разрушениями, смертями и взрывами из-за того, что они якобы готовят агрессию против РБ. Об этом пишет Zerkalo.

Вольфович отметил, что в странах Балтии и Польши увеличивается количество армии и вооружения, а также модернизируется военная инфраструктура и выделяются огромные средства на оборону. А также, по его словам, участились полеты военной авиации других стран у границ Беларуси.

По причине усиления армии стран-соседей, госсекретарь Совбеза сделал вывод, что на Беларусь готовится агрессия. Вольфович не только завуалировано признал ужасы и геноцид украинского народа от беларусского друга-РФ, так и пригрозил "тем же" Польше, Литве и Латвии.

"Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии. Думаю, простой народ, польский, литовский, видит то, что происходит сегодня в Украине, какие разрушения, какая трагедия, как гибнут простые люди на территории Украины. Надеюсь, он этого не захочет, потому что не получится так, что они развяжут агрессию по отношению к Беларуси и военные действия будут проходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы," - заявил чиновник.

Пока страны не ответили на публичные угрозы войны от Беларуси.

Ранее мы писали, что Путин повысил звание бригады, которая устроила резню в Буче. Пока весь мир оплакивает геноцид украинского народа на Киевщине, который стал известен после освобождения от российских оккупантов, Россия хвалит и поздравляет свою армию насильников, убийц гражданских и мародеров.