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Путин наградил бригаду, ответственную за резню в Буче

Мотострелковой бригаде лидер страны-агрессора присвоил почетное звание.
Путин наградил бригаду, ответственную за резню в Буче
Бригада, которая убивала украинцев в Буче. / Открытые источники

Российский президент Владимир Путин наградил почетным присвоением звания мотострелковую бригаду, ответственную за резню мирных жителей в Буче. Рашисты, которые издевались над украинцами, в РФ, как оказалось, - почетные герои. О повышении в звании стало известно из сообщения на официальном портале правовой информации России.

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Речь идет о 64-й мотострелковой бригаде, которая оккупировала Бучу в Киевской области. Путин присвоил бригаде боевиков звание гвардейской. 

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов," - сказано в сообщении.

Оккупанты, устроившие Бучанскую резню. / Открытые источники
Оккупанты, устроившие Бучанскую резню. / Открытые источники

Также Путин отправил бригаде насильников, убийц и мародеров  поздравительную телеграмму.

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О 64-й бригаде отдельной мотострелковой бригаде известно, что она сформирована в январе 2009 года и входит в состав 35-й общевойсковой армии, которая базируется в Восточном военном округе.

Отметим, что в результате российской оккупации в Буче был убит каждый пятый житель.

Ранее мы писали, что РФ резко увеличила применение авиации. Несмотря на подготовку к наступлению на Донбассе, боевики не прекращают наносить удары ракетами и бомбами по украинским объектам.

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