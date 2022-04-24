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В Сибири массовые пожары: тушить некому - воюют в Украине

Предполагают, что загорания будут масштабироваться, так как военные подразделения РФ переведены в Украину.
В Сибири массовые пожары: тушить некому - воюют в Украине
В Сибири массовые пожары. / independent.co.uk

В Сибири бесконтрольно идут пожары. Однако тушить их некому, так как военные подразделения РФ, которые ранее этим занимались, переведены в зону боевых действий - в Украину. Об этом сообщает The Independent. 

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Массовые пожары - это практически уже регулярное явление в сибирском регионе с весны по осень. Однако их тушением занимались специальные подразделения. Сейчас они воюют в Украине в рядах рашистской армии.

"Следовательно, или пожаров будет больше...или эти самолеты и личный состав отведут от Западного фронта и привезут в Сибирь," - отметила исследовательница климата в Университете Майями Джессика Маккарти. 

Ранее мы писали, что посол Украины в Германии раскритиковал правительство ФРГ. По словам Мельника, пока немцы медлят с поставками оружия Украине, россияне ежедневно убивают женщин и детей. 

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