Посол Украины в Германии раскритиковал ФРГ за колебания с оружием украинцам

Также Андрей Мельник отметил, что Германия думает прежде всего о себе.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выступил с критикой Германии в связи с их медлительностью в принятии решений по поводу Украины, на которую напала Россия. Дипломат посвятил два поста в Твиттере, где заявил, что пока немцы колеблются в принятии решений, россияне ежедневно убивают украинцев.

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Мельник опубликовал фото девушки из Одессы, которая погибла вместе с маленьким ребенком и с матерью от вражеской ракеты. В связи с чем посол обратился к немецкому правительству, которое называют светофором - коалиция, состоящая из разных политических сил. Андрей Мельник иронично отметил, что немцы просто не хотят ядерной войны, несмотря на геноцид украинского народа, устроенный россиянами.

"Уважаемое правительство светофора, пока вы восемь недель колебались с современным немецким оружием для Украины, РФ разрешено убивать новых украинских женщин и детей каждый день. Как эту молодую маму с ребенком вчера в Одессе под ракетным обстрелом. Ах, вы не хотите ядерной войны. Окей," - обратился посол Украины.

В Одессе погибли три поколения женщин. / скрин

Также Мельник опубликовал скриншот статьи, где пишут о "масштабной" помощи Украине от ФРГ. По словам дипломата, нет этой помощи, а Германия только думает о себе: "На балансе светофора есть обман".

Ранее мы писали, что глава МИД Австрии выступил против членства Украины в Евросоюзе. По его словам, нужно предлагать украинцам другой путь, нежели полноправное членство.