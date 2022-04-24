Запад скуп. Экономисты оценили помощь Украине

Западные страны сделали больше для смягчения последствий войны в своей стране, чем для поддержки украинцев.

Эксперты-экономисты составили базу данных, которая показывает, насколько обширна на самом деле помощь Запада Украине. Результат удивителен: когда дело доходит до денег, Запад скуп - и в первую очередь думает о себе, пишет немецкое издание RND 24 апреля.

На первом месте по объему предоставленной помощи с большим отрывом оказались США, на втором - Польша, за ними следуют Великобритания и Германия, при этом на долю последней приходится гораздо больше гуманитарной помощи, чем военной, отмечается в статье.

Германия выделила на помощь Украине четыре миллиарда евро, и эта цифра кажется экспертам незначительной. "Западные страны сделали больше для смягчения последствий войны в своей стране, чем для поддержки Украины", - говорится в материале.

Для сравнения он указывает, что на удешевление топлива в Германии выделили 17 миллиардов евро, на кредиты компаниям - 100 миллиардов евро.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи Украине еще на 800 миллионов долларов. Новые поставки будут включать в себя тяжелое вооружение, десятки гаубиц, тактические дроны и 144 тысячи боеприпасов. Таким образом, объем военной помощи Украине со стороны США достигнет 3,2 миллиарда долларов.