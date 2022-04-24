Немецкий политик подверг сомнению масштаб зверств россиян в Украине

Член правящей партии Германии обратился к послу Украины в ФРГ Мельнику, а выдержки из поста вызвали резонанс.

Политик, экс-мэр Дюссельдорфа, член Социал-демократической партии Германии Томас Гайзель обратился к украинскому послу в ФРГ Андрею Мельнику в своем блоге и подверг сомнению масштаб зверств российской армии в Украине, чем вызвал резонанс. Об этом сообщает издание Der Westen.

Читайте также: Посол Украины в Германии раскритиковал ФРГ за колебания с оружием украинцам

Как отмечает издание, пост "Довольно, господин Мельник" - это попытка свести счеты с послом Украины, которая ставит под сомнение текущую политику Запада по отношению к воюющим странам.

Гайзель высказал сомнение, что война в Украине - это действительно "война на уничтожение", как хотел бы заставить нас верить господин Мельник". Можно ли верить риторике жертв войны, то есть Украины?", - задается политик.

Для политика ничего не говорят 5 млн выехавших украинцев за пределы страны, а также снимки Мариуполя.

"Например, правда ли, что Мариуполь разрушен на 90%? Фотографии, которые мы получаем, ужасающие. Но не всегда ли это один и тот же мотив?" - заявил немец.

Также 410 убитых россиянами жителей Бучи - "недостаточно" для Гайзеля, чтобы назвать зверства геноцидом.

"Разве украинская риторика геноцида в конечном итоге не банализирует военные преступления в Сребренице, Ми Лае и Бабиаре, и, возможно, ночная бомбардировка в Дрездене, унесшая жизни 30 000 человек?" - отмечает политик.

К слову, немецкая оппозиция подвергла критике слова Гайзеля. Политик оппозиционного ХДС заявил, что нельзя позволять ведущим политикам такие высказывания.

"Сначала Шредер, потом Швезиг, теперь Гейзель. На мой взгляд, невозможно, чтобы ведущий политик СДПГ, как бывший мэр Дюссельдорфа, так комментировал бы захватническую войну России против Украины," - отреагировал Рупрехт Поленц.

Ранее мы писали, что глава МИД Австрии заявил, что против вступления Украины и Евросоюз. По его словам, нужно предлагать украинцам другой путь, нежели полноправное членство.