"Железнодорожные" партизаны Беларуси помогли сорвать нападение на Киев - СМИ

Говоря нападение на столицу, Россия надеялась на обширную ж/д-сеть для снабжения и подкрепления.

Рейсовая война в Беларуси идет с первых дней вторжения РФ в Украину. / Иллюстративное фото / Сеть

Тайная сеть железнодорожников, хакеров и оппозиционеров объединилась и нанесла ощутимый ущерб ж/д-сообщению Беларуси, которое помогало России снабжать свою армию необходимым. Издание The Washington Post отмечает, "железнодорожные" партизаны помогли своими действиями сорвать нападение россиян на Киев.

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Армия РФ, когда впервые перешла через Беларусь в Украину, предполагала, как будут штурмовать украинскую столицу. А потому полагались на обширную железнодорожную сеть региона для логистики. Но беларусских активистов россияне не учли.

Тайна сеть начала действовать еще в первых днях полномасштабного вторжения. Их главная цель: отключить или нарушить железнодорожное сообщение, которое соединяет РФ с Украиной через Беларусь.

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Руководитель "Укрзализницы" Алксандр Камышин поблагодарил беларусских диверсантов от имени всей Украины.

"Это смелые и честные люди, которые нам помогли," - отметил чиновник.

Научный сотрудник Королевского Института объединенных служб в Лондоне Эмили Феррис отмечает, что россияне зависимы от поездоы, поэтому испорченные пути поспособствовали некоторым проблемах в армии.

"Учитывая зависимость русских от поездов, я уверен, что это способствовало некоторым проблемам, которые у них были на севере. Это замедлило бы их способность двигаться. Они не могли продвинуться дальше на украинскую территорию и оборвали свои пути снабжения, потому что им приходилось полагаться на грузовики," - отметил Камышин.

Ранее мы писали, что Арестович окрестил роль Беларуси в войне России против Украины. Несмотря на ракеты, авиацию и технику, которая оказывается в Украине с территории "дружественной РФ стране", стоит разделять Лукашенко и народ Беларуси, которые смотрят на происходящее по-разному.