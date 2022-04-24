Лукашенко активно ведет сепаратные переговоры с Западом - Арестович

Советник главы ОП отметил, что переговоры без согласования Путина проходят с подтекстом: "Я не виноват, он сам пришел".

За время полномасштабного вторжения российской армии в Украину роль Беларуси одновременно отмечается, а с другой стороны является "плавающей". Ракеты с их территории летят, войска противника выходит с украинских территорий на приграничные земли РБ, а также к россиянам едет подкрепление из "дружественной" страны. Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал, какая роль Беларуси в войне РФ против Украины. Об этом политик сообщил в интервью "Медузы".

По словам Арестовича, президент РБ Лукашенко активно ведет переговоры с Западом без согласования с Путиным. Об этом сообщает как иностранная разведка, так и оппозиция Беларуси. Они говорят без подробностей, но обобщают: "Я не виноват, он сам ко мне пришел".

"Лукашенко петляет как может — и, по нашим данным, активно ведет сепаратные переговоры с Западом. Нам и беларусская оппозиция об этом говорит, и западная разведка," - рассказывает советник Ермака.

При этом Арестович подтверждает, действия Беларуси - это военная агрессия. Используются беларусские аэродромы, железная дорога, которая снабжает армию России. Идут запуски ракет, полеты авиации и наступления боевиков.

"Но мы специально не ставили этот вопрос, потому что мы понимаем саму Беларусь и очень четко разделяем белорусский народ и белорусские власти. А то, что белорусский народ был против, мы видели. Сейчас белорусскую территорию используют уже очень мало, практически не используют," - отмечает политик.

Также Арестович добавил, что партизаны Беларуси испортили железнодорожное соединение, чем остановили поток техники ВС РФ.

"Реально испортили, и реально очень сильно усложнили жизнь российским войскам. А Лукашенко сумел отпетлять. И за белорусскую территорию можно больше не волноваться," - подчеркивает советник главы ОП.

Ранее мы писали, что в Сибири массовые пожары, которые бесконтрольны. Их некому тушить, так как предназначенные для этого военные подразделения РФ воюют в Украине.