СМИ узнали, какое оружие Италия может передать Украине

В новой партии точно будут пулеметы, противотанковые ракеты и боеприпасы - эти поставки уже утверждены указом.

Италия готовит мощный пакет военной помощи для отправки в Киев. Поставку намерены сформировать накануне визита в Украину итальянского премьера Марио Драги. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщила газета Repubblica.

Так, известно, что в новой партии будут пулеметы, противотанковые ракеты и боеприпасы - эти поставки уже утверждены указом.

Кроме того, Украина, как указано, может получить итальянскую бронетехнику и артиллерию.

Издание Corriere della Sera уточняет, что Киеву могут быть переданы САУ M109 калибра 155 мм, немецкие самоходные гусеничные машины с гаубицей калибра 155 мм - Pzh 2000 - или вместо них самоходные пушки SIDAM 25.

Кроме того, рассматривается возможность предоставления нескольких боевых бронированных машин Centauro, которые имеют восемь ведущих колес и пушку, способную уничтожать танки, восстановленных гусеничных машин М113 для перевозки десанта, противоминных внедорожников Iveco Lince, которые имеют легкое бронирование, и другой техники.

Медиа уточняют, что окончательное решение о передачи оружия Украине в Италии будет принято накануне саммита в Рамштайне, Германия, 26 апреля.

Напомним, 18 апреля парламент Италии практически единогласно принял решение об отправке оружия Украине.