Россия возобновила поставки газа в Польшу

Поставки по магистрали Ямал-Европа возобновились после полной остановки.

РФ нарастила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту после падения до нуля. Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Война может длиться до Нового года - Арестович

Ссылаясь на данные сети операторов газотранспортной системы ЕС, Reuters отмечает, что физические потоки газа по газопроводу Ямал-Европа из Беларуси в Польшу составляли 3 449 688 кВтч/час в 7:22 по Киеву.

В свою очередь российские СМИ пишут, что РФ все-таки прекращает поставки газа в Польшу с 27 апреля. Такое решение обусловлено отказом Польши платить за газ в рублях.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к эскалации со стороны ПМР. По его словам, Москва пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, чтобы пригрозить Кишиневу и не дать ему поддержать Украину.