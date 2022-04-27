В Польше за шпионаж задержали россиянина и белоруса

Известно, что они собирали данные для российской разведки

В польском городе Белосток задержали белоруса и россиянина за шпионаж для иностранной разведки. Информацией поделилось издание Tvp.info.

Как сообщает польская военная разведка, шпионы собирали данные о воинских частях НАТО и Польши, о их распорядке и работе. Оба задержанных уже давно проживают в Польше.

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Известно, что россиянин и белорус собирали информацию для российской разведки. Сейчас их задержали, теперь им может грозить до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что Россия прекратила поставки газа в Польшу. О причинах этого россияне польскую сторону не предупреждали. Позже поставку газа все-таки возобновили, а отключение обосновали отказом Польши платить за газ в рублях..

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