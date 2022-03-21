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СБУ задержала белорусского шпиона и пророссийских агитаторов

Белорусского шпиона разоблачили и задержали в Волынской области.
 |  Автор: Виталий Кулак
СБУ задержала белорусского шпиона и пророссийских агитаторов
Иллюстративное фото / facebook.com/SecurSerUkraine

За прошедшие сутки, 20 марта, сотрудники Службы безопасности Украины задержала белорусского шпиона и нескольких сторонников страны-агрессора. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

Так, белорусского шпиона разоблачили в Волынской области. Он собирал информацию о размещении и передвижении техники ВСУ, о состоянии мобилизации в регионе. Его завербовали вражеские спецслужбы во время поездки в Беларусь.

В Кировоградской области переселенец из Харькова открыто поддерживал вторжение России в Украину, выказывал пророссийскую позицию, в социальной сети публично агитировал за путинскую армию и хотел лично участвовать в вооруженной агрессии против Украины.

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В Днепропетровской области задержали пророссийского агитатора, который распространял выгодные РФ фейковые материалы в соцсетях и собирал данные про военные объекты.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве правоохранители задержали четырех российских диверсантов. У них изъяли арсенал оружия.

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