Газовый контракт с Газпромом должен был истечь в декабре этого года, к чему Польша готовилась шесть лет.

Польша приняла решение больше не покупать природный газ у РФ. Об этом сообщает уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

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Он сообщил, что данное решение было принято раньше, чем это предполагалось.

"Мы не будем покупать газ у российских компаний. Это произошло быстрее, чем мы предполагали. В нормальных условиях газовый контракт с Газпромом должен был истечь в декабре этого года. Мы готовились к этому шесть лет", – заявил Наимский.

В Гданьске, по словам Наимского, появится плавучий терминал для приема сжиженного газа, который даст Польше дополнительно 6 млрд куб. м. газа. Запуск данного проекта планировался на 2027 год, но сейчас его хотят ускорить и запустить терминал до 2025 года.

"Если не будет какого-то катаклизма, то при предсказуемых условиях поставки газа в Польшу гарантированы", – добавил Наимский.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к эскалации со стороны ПМР. По его словам, Москва пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, чтобы пригрозить Кишиневу и не дать ему поддержать Украину.