Приднестровье обвинило Украину в обстреле склада боеприпасов

В сепаратистском регионе продолжаются провокации, в которых уже прямо обвиняют Украину

На территории самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республики" произошла стрельба возле военных складов в селе Колбасна. Об этом сообщает самозванное "МВД" псевдореспублики.

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"Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины", - говорится в сообщении.

Также приднестровские сепаратисты утверждают, что около 8:45 утра с украинской стороны "были произведены выстрелы" в направлении села Колбасна. При этом не уточняется тип оружия из которого стреляли – артиллерия или стрелковое оружие. Информации о пострадавших нет.

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Отмечается, что в указанном селе еще с советских времен располагается склад крупный с вооружением. По некоторым оценкам, это крупнейший в Европе склад с боеприпасами.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова к эскалации со стороны "ПМР". Москва пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, чтобы пригрозить Кишиневу и не дать ему поддержать Украину.

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