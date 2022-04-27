Арестович допустил ввод ВСУ в Приднестровье

Советник главы ОП отметил, что в случае просьбы Молдовы украинцы войдут в оккупированное россиянами Приднестровье.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович допустил ввод ВСУ в непризнанное Приднестровье. Однако, если Молдова обратится к Украине с просьбой о помощи. Об этом политик заявил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

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Арестович отметил, что провокации со взрывами в "ПМР" могут означать, что Россия готовит для Молдовы "очень крупные неприятности".

"И лучшее, что может сделать в этом случае Молдова, как мне кажется, это обратиться за помощью к Украине и Румынии… Румыны — близкий к ним народ и захотят вступиться… А Румыния — страна НАТО, страна ЕС. Здесь может быть совсем весело. Ну и надо понимать, что и для нас Молдова — ближайший сосед, судьба которого нам далеко небезразлична," - подчеркнул советник главы ОПУ.

Также Арестович рассказал, в силах ли украинской армии взять под контроль Приднестровье. По мнению политика, это возможно, но только при условии, что Кишинев разрешит.

"Как-нибудь справились бы. Это территория суверенной Молдовы, мы не можем позволить себе даже заявлений подобного рода. Только после обращения молдавской стороны… Мы справимся, если понадобится," - сообщил Алексей Арестович.

Ранее мы писали, что бойцы территориальной обороны уничтожили минимум четыре единицы бронетехники российской армии под Запорожьем. Тероборона поработала артиллерией по технике оккупантов и в результате нанесла потери.