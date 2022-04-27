Фейк роспропаганды: Австрия не платит за газ РФ рублями - канцлер

Канцлер добавил, что Австрия придерживается совместно согласованных санкций ЕС

Карл Нехаммер, федеральный канцлер Австрии, опроверг информацию о том, что якобы Австрия оплачивает российский газ рублями. Об этом он сегодня написал на своей странице в Twitter.

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"До того, как здесь будут распространяться фейковые новости российской пропаганды. Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго соблюдает совместно согласованные санкции ЕС", - сообщил Карл Негаммер.

Этому предшествовали публикации в пропагандистских СМИ России о том, что Австрия согласилась платить за газ рублями. Ответ австрийской стороны не заставил себя ждать.

Напомним, что вчера РФ прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. В России это объяснили отказом стран оплачивать газ по новой российской схеме - рублями.

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