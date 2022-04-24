Австрия против членства Украины в ЕС: в МИД отреагировали

Австрий министр иностранных дел, что Украине даже не нужно подтверждать заявку на членство.

В МИД Украины разочарованы позицией министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, который считает, что украинцам не нужно предлагать членство в Евросоюзе. Об этом рассказал представитель ведомства Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".

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По мнению Николенка, данные высказывания противоречат позиции большинства стран-членов Евросоюза.

"Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы," - отметил представитель МИД.

Также работник министерства припомнил слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что украинцы платят слишком высокую цену за ошибки многих правительств Европы, а также за их необъективное восприятие реальности.

"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины," - подчеркнул Николенко.

Представитель украинского МИД подчеркивает, что Украина имеет право требовать у ЕС признать ее заслуги.

"У Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Благодаря несокрушимой воле и смелости президента Украины и украинского народа Европа сегодня может жить в мире. Без преувеличений наше государство стало форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей," - отмечает работник ведомства.

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