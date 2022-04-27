Песков опроверг договоренность об участии ООН в эвакуации мирных жителей с "Азовстали"

Пресс-секретарь Путина лишь добавил, что "конкретных договоренностей в этой области не было”

Эта тема будет только "прорабатываться" российской стороной / EPA / UPG

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, не подтвердил информацию ООН по поводу совместной с Международным комитетом Красного Креста эвакуацией мирных граждан из мариупольской “Азовстали”. Об этом сообщает российский “Интерфакс”.

Вопрос совместной эвакуации только будет “прорабатываться”, а пока четких договоренностей по этому поводу нет.

"Эта тема была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-то конкретных договоренностей в этой области не было", – прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков.

Читайте также: В Мариуполе заметили черный дым над заводом Азовсталь

Ранее президент России Владимир Путин ответил согласием на просьбу Антонио Гутерриша, генсека ООН, привлечь организацию и Международный комитет Красного креста к эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Также на встрече обсуждалась и гуманитарная помощь для пострадавших жителей.

В то же время, российские войска продолжают бомбить мариупольский завод, в котором находятся мирные жители и украинские военные.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.