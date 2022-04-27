Террорист Гиркин посоветовал россиянам побыстрее уезжать из Крыма

По прогнозу Гиркина-Стрелкова, Крымский мост рано или поздно взорвут.

Незаконная постройка Путина - Крымский мост - по мнению террориста Игоря Стрелкова-Гиркина будет взорвана. Поэтому он призывает россиян покинуть полуостров и лучше - вглубь РФ. О своем прогнозе он сообщил в новом ролике.

Отставной ФСБ-шник заявил, что высокая вероятность уничтожения Украиной Крымского моста. Поэтому он прогнозирует ту же судьбу, что и крейсеру "Москва".

"То, что ударить они могут, крейсер "Москва" свидетель. Извините, утопить флагман Черноморского флота - это вам не фунт изюма… Они его утопили несколькими противокорабельными ракетами, минимум двумя. Теоретически, при помощи "дорогих западных партнеров" вполне могут через какое-то время пустить ракету по Крымскому мосту," - заявил преступник.

Рашист предупреждает россиян, которые живут на аннексированном полуострове, что такой сценарий Украина реализует, если сочтет его "возможным, достижимым и выгодным". Поэтому не стоит надеяться, что "не тронут".

"Если кто-то в Кремле надеется, что если мы их не будем трогать, они нас в ответ не будут трогать, нет! Обязательно тронут! Инициативно. А отвечать уже будет к тому моменту даже поздновато и неудобно," - заявил Стрелков.

Отметим, что секретарь СНБО уже предупреждал, что Украина рассматривает подрыв Крымского моста. Заявление Данилова вызвало истерику в России.

Ранее мы писали, что в Кремле не рассматривают обмен Медведчука на военнопленных Мариуполя. Кум Путина лично обратился к президенту РФ с данной просьбой, но реакции не последовало.