В РФ грозят дальнейшей остановкой поставок газа

В РФ намерены прекращать поставки всем, кто не будет платить за газ в рублях.

РФ рассматривает возможность дальнейшего прекращения поставок газа в страны ЕС из-за отказа платить за газ в российских рублях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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На данный момент Газпромом прекращены поставки газа в Польшу и Болгарию за отказ платить в рублях. Песков заявил, что если остальные страны Евросоюза последуют этому примеру, будет рассматриваться возможность прекращения поставок газа на их территории.

"По мере того как будет подходить срок оплаты, если какие-то потребители откажутся от оплаты по новой системе, то указ президента будет выполняться", - сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к эскалации со стороны ПМР. По его словам, Москва пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, чтобы пригрозить Кишиневу и не дать ему поддержать Украину.