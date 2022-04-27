Глава Счетной палаты РФ заявил, что в России грядет кризис

Заявление руководителя Счетной палаты России прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В ближайшие два года в России будет "очень сложная ситуация". Только по базовому сценарию россияне ожидают падения ВВП в этом году в 8,8%. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей, пишет РБК.

Отмечается, что консервативные прогнозы россиян оценивают падение ВВП в 12,4%. Дополнительные расходы на поддержку экономики превысят 53 миллиарда долларов.

"Почти полтора-два года мы будем жить в очень сложной ситуации", - сказал Кудрин.

По его словам, текущий кризис будет больше, чем кризис 2009 года или пандемический кризис.

Заявление руководителя Счетной палаты России прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Председатель Счетной палаты России Кудрин огорченно сообщает, что в ближайшие два года российскую экономику ждет "очень сложная ситуация". А что, случилось-то? Все же как будто было "по плану"? Или, может, в "плане" речь шла именно о скором падении ВВП РФ на колени?", - отметил он.

Напомним, агентство Fitch прогнозирует рекордное падение экономики России.