США могут признать РФ спонсором терроризма - Блинкен

Признание России страной-агрессором - одна из самых мощных и дальновидных санкций в арсенале США.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты изучают возможность включения Российской Федерации в свой список стран-спонсоров терроризма. Решение может быть принято в связи с войной против Украины. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает CNBC.

Блинкен подчеркнул, что Россия терроризирует украинское население.

"Я не сомневаюсь, что россияне терроризируют украинский народ", - заявил глава американской дипломатии на слушаниях в Сенате США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Байдену с призывом, чтобы Соединенные Штаты признали Россию государством-спонсором терроризма.

Такое решение может иметь ряд последствий, включая наложение экономических санкций на десятки других стран, которые продолжают вести бизнес с Россией, замораживание активов Москвы в Соединенных Штатах, включая недвижимость, и запрет экспорта разнообразных товаров двойного назначения.

Напомним, в США изучают возможность признать Россию государством-спонсором терроризма.

Ранее глава украинского МИД заявил, что единственной целью ударов, нанесенных российскими агрессорами по Одессе, является террор.