Бедность и дефицит. Что ждет экономику России

После полномасштабного вторжения в Украину Россия столкнулась с беспрецедентным количеством санкций, заняв по этому показателю первое место в мире.

С 24 февраля не была ни дня, на протяжении которого какая-то компания не заявила бы о выходе с российского рынка. Неожиданно россияне обнаружили, что даже гвозди и пуговицы они импортировали.

Всего из страны ушли уже почти три сотни западных брендов. Логистические цепочки, которые выстраивались десятилетиями, сломало сначала закрытие для российских самолетов неба над ЕС, США и другими странами, а потом пятый пакет европейских санкций, запретивший заход в европейские порты судов под российским флагом и въезд на территорию Евросоюза грузового автотранспорта с российскими и белорусскими номерами.

В первые же дни войны начался ажиотажный спрос на многие виды товаров, который в отдельных случаях вылился в настоящий дефицит. И это только начало.

Очень зависима от импорта

Россия оказалась настолько зависимой от импорта страной, что в середине апреля Федеральная таможенная служба даже закрыла доступ к информации по импорту и экспорту “во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений”. Эксперты прямо говорят о том, что ряд важных отраслей российской промышленности драматически привязан к ввозимым из стран ЕС и США компонентам. Так зависимость от импорта в товарах текстильной промышленности и фармацевтике, в электрооборудовании, авто и компьютерах превышает 50%, в бумажной же и химической промышленности, а также в металлопродукции ее уровень варьируется от 30 до 50%.

С экспортом тоже проблема

В первой половине 2021 года 37% российского экспорта составила нефть, 19% – газ, 11% – металлы, 8% – химическая промышленность, 7% – драгоценности, 7% – сельское хозяйство, 6% – оружие, 7% – все остальное.

Экспорт драгоценностей закрыт, он один из первых попал под эмбарго. Ценности на внешний рынок в основном поставляла компания Алмазы России. Ее акции на московской бирже упали вдвое, на более приличных биржах еще больше.

Будет равномерно сокращаться экспорт русской аграрной продукции. На это будут влиять логистическая изоляция, возникающая в результате санкций, и увеличенные премии за страхование судов из России. Также падение экспорта продовольствия будет связано с упадком российского семенного фонда, который значительно сократится в 2023 году. Причина – все передовые компании, снабжавшие элитные семена, отказались от работы с РФ.

Экспорт российских металлов тоже может катастрофически упасть из-за введенных санкций. Заместить их на западном рынке будет достаточно просто.

Россия не сможет переориентироваться даже на крупный китайский рынок, ведь у Пекина есть своиизбыточные мощности для производства стали и других металлов, кроме платины и никеля.

В 2021 году Россия продала оружие в 30 млрд дол. Основные импортеры постепенно отказываются от новых сделок. Так, Греция, входившая в десяток ведущих покупателей российского вооружения, в 2023 году планирует от него отказаться.

Российская война против Украины показала, что боевые качества военной техники оккупанта далеки от того, что россияне показывают на международных выставках. Это антиреклама для РФ на мировом рынке вооружений.

Украина уничтожила немало российских танков и кораблей, поэтому агрессору придется восстанавливать свой военный потенциал и ограничивать экспорт, теряя рынки.

Около трети всего российского экспорта – это нефть. Ожидается, что из-за санкций и активной позиции западных стран поставка российской нефти до 2023 года существенно пострадает. Уже сейчас российская нефть торгуется по ценам 2021 года, хотя в этом году они пошли вверх. Дисконт на российское чёрное золото достигает 35%.