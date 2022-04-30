Канцлеру ФРГ пришлось лететь через Северный полюс в обход России

Летчик, который управлял немецким правительственным самолетом, назвал полет на льдами захватывающим.

Возвращаясь из поездки в Японию, канцлер Германии Олаф Шольц вынужден был пролететь через Северный Ледовитый океан в районе Северного полюса, чтобы не оказаться в воздушном пространстве России. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил Spiegel.

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Издание отметило, что обычно полет из Японии в Германию проходит по прямому маршруту, через Китай и территорию России, но из-за решения европейских стран избегать воздушного пространства РФ, маршрут был изменен.



"В Токио самолет Airbus A350 с Шольцем летел через Польшу, Румынию, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Китай, что заняло 13 часов. Назад в Берлин канцлер летел через американский штат Аляска, пролетел над Северным Ледовитым океаном, пересек Северный полюс и через Финляндию прибыл в Германию", - описало маршрут Шольца издание.

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Полет на расстояние 12,3 тыс. км занял около 13,5 часов.



Таким образом, констатирует Spiegel, время в полете было у Шольца больше, чем весь визит в Японию, который продолжался около 20 часов.



Летчик, который управлял правительственным самолетом, назвал полет захватывающим. По словам Михаэля Вейерера, для него это был второй полет над Северным полюсом. Первым был в 2013 году рейс из Лаоса в американский город Нью-Йорк с тогдашним главой МИД ФРГ Гидо Вестервелле.

Напомним, Польша готова защищать небо Словакии взамен на передачу самолетов Украине. У Словакии есть возможность передать 12 самолетов МиГ-29.

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