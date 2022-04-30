Российские военные собрались искать террористов по всему морю

ФСБ запретила россиянам выходить в Азовское море на маломерных плавсредствах. Как пишут российские СМИ, решение объяснили "антитеррористической операцией".

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Сообщается, что маломерным судам нельзя выходить в Азовское море по решению пограничного управления ФСБ в Краснодарском крае "в связи с проведением антитеррористических мероприятий". Запрет ввели с полуночи 30 апреля.

Отмечается, что ограничения касаются района севернее 45 градусов 40 минут северной широты, т.е. практически всей акватории Азовского моря. Под запрет попадают не только прогулочные и спортивные парусные суда, но даже доски для серфинга, надувные плавсредства и их аналоги.

Напомним, канцлеру ФРГ пришлось лететь через Северный полюс в обход России. Летчик, который управлял немецким правительственным самолетом, назвал полет над льдами захватывающим.

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