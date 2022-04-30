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Молдову затягивают в НАТО – Лавров

Глава российского МИДа намекнул, что не прокремлевская внешняя политика для Кишинёва обернется проблемами
 |  Автор: Юрий Кобзар
Молдову затягивают в НАТО – Лавров
Сергей Лавров - глава МИД РФ / EPA

Молдову "затягивают в НАТО", что не идет на пользу её безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишут российские СМИ.

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Отмечается, что Лаврову задали вопрос о том, должна ли Молдова беспокоиться из-за российского вторжения в Украину.

"Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО. И я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдавии", - сказал Лавров.

Напомним, Молдова решила провести переговоры с Приднестровьем. Это первая встреча такого уровня с начала президентской каденции Майи Санду.

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