Молдову затягивают в НАТО – Лавров

Глава российского МИДа намекнул, что не прокремлевская внешняя политика для Кишинёва обернется проблемами

Молдову "затягивают в НАТО", что не идет на пользу её безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишут российские СМИ.

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Отмечается, что Лаврову задали вопрос о том, должна ли Молдова беспокоиться из-за российского вторжения в Украину.

"Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО. И я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдавии", - сказал Лавров.

Напомним, Молдова решила провести переговоры с Приднестровьем. Это первая встреча такого уровня с начала президентской каденции Майи Санду.

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