У России заканчиваются высокоточные ракеты – Financial Times

Россиянам уже пришлось использовать ракеты с других стратегических направлений, оставляя их без прикрытия

У российской армии возникли трудности с пополнением запасов высокоточных ракет. Сейчас россиянам приходится снимать ракеты с дежурства на других стратегических направлениях. Об этом пишет Financial Times.

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Как рассказал журналистам один из западных чиновников, нехватка новых ракет вызвана наложением двух факторов низкой промышленной базой россиян и ранее введенными западными санкциями за полномасштабное вторжение в Украину.

"Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты "Калибр" с других стратегических направлений, где они могут храниться. Это свидетельствует о том, что их запасы высокоточного оружия сокращаются", - заявил неназванный собеседник издания.

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Другой эксперт отметил, что сейчас большинство ракетных атак Россия наносит в восточной части Донбасса. Причем эти обстрелы носят "тупой, а не высокоточный" характер.

"Мы думаем, что это говорит о проблемах, с которыми россияне сталкиваются с пополнением высокоточных боеприпасов", - заявил источник.

Напомним, выпущенные по Украине ракеты стоили России 7,5 млрд долларов. С 24 февраля Россия выпустила по Украине более 1300 ракет различных классов.

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