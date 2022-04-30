Папа Римский просил Путина обеспечить гумкоридор из Мариуполя - СМИ

Папа Римский Франциск предлагал вывезти людей на корабле под флагом Ватикана, но Путин сказал, что не может гарантировать безопасность такого коридора.

С начала войны Папа Римский Франциск три раза просил президента РФ Владимира Путина обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Об этом пишет итальянская газета Il Messaggero со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Франциск предлагал вывезти людей на корабле под флагом Ватикана.

Однако Путин отвечал, что не может гарантировать безопасность такого коридора.

Напомним, командир морпехов попросил Папу Римского спасти жителей Мариуполя.

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