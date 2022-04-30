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В США начали погрузку БТР для отправки в Украину

Несколько устаревшие, но всё еще актуальные M113 в скором времени появятся на фронте российско-украинской войны
 |  Автор: Юрий Кобзар
В США начали погрузку БТР для отправки в Украину
Американские БТР едут в Украину / twitter.com/DeptofDefense

Партия американских бронетранспортеров M113 для Украины уже отгружается для последующей отправки. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны США.

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"Американские военные перегружают бронетранспортеры M113, направляющиеся в Украину, на прицепы грузовиков", - говорится в подписи к видео.

Уточняется, что видео снято в Форте Stewart в штате Джорджия.

Для справки. M113 — бронетранспортёр (БТР) США, разработанный в конце 1950-х гг., в период с 1960 по 2007 г. выпущено 85 тысяч этих машин различных версий и модификаций. M113 активно поставлялся в другие страны и до сих пор в больших количествах стоит на вооружении в США, странах Южной Америки, Ближнего Востока, Европы и Юго-Восточной Азии.

Напомним, США начали подготовку украинских военных. Германия является одной из трех мест, которые США используют для обучения украинских военных за пределами Украины.

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