В Курской области "устал" мост

Разрушенная железнодорожная ветка якобы использовалась в России для передвижения товарных составов.

В соседней с Украиной Курской области России обрушилась конструкция железнодорожного моста, сообщил губернатор региона, пишут российские СМИ.

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1 мая в 11 часов 20 минут на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор обрушился мост. На месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП.

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Железнодорожная ветка якобы использовалась для передвижения товарных составов.

Напомним, что 27 апреля военнослужащие Сил специальных операций уничтожили в тылу российских агрессоров мост на юге Украины, на пути из временно оккупированного Крыма в Мелитополь, который был важным логистическим объектом.

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