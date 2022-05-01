В Польше и еще 8 странах начинаются учения НАТО
В воскресенье, 1 мая, начинаются учения НАТО "Защитник Европы" и "Быстрый ответ". Они пройдут на территории Польши и еще 8 стран Альянса. Об этом сообщает пресс-служба польского Минобороны.
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Так, учения пройдут с 1 по 27 мая. Тренировки "Защитник Европы" являются международным совместным и регулярным обучением, которое было организовано американскими Вооруженными силами с целью повышения готовности и оперативной совместимости между союзниками и партнерами.
В общем в учениях, которые состоятся в Польше и еще 8 странах, будут участвовать свыше 18 тыс солдат из более 20 государств. Из них около 8 тыс солдат и 3 тыс единиц техники дислоцированные на польской территории.
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Кроме польских солдат будут задействованы солдаты из США, Франции, Великобритании, Германии, Швеции и Дании.
"Совместные учения повышают безопасность восточного фланга и служат для отработки в соответствии со стандартами НАТО процедур использования войск и их адаптации к новым вызовам современного поля боя и сдерживания потенциального агрессора", – сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нанесли серьезный удар по острову Змеиный.
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