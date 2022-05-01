В Венгрии впервые прошел многолюдный митинг за Украину

На этот раз численность проукраинского митинга была в разы больше численности пророссийского, который одновременно проходил неподалеку.

В столице Венгрии Будапеште в субботу, 30 апреля, прошел митинг в поддержку Украины, собравший больше сторонников, в том числе венгров, чем любая из предыдущих проукраинских акций, сообщает издание Infopost.

На площади Деака собрались представители украинской ассоциации Единство, Общества украинской культуры в Венгрии и сотни небезразличных украинцев и венгров, которые прошли шествием к площади Мучеников.

УП

Важным стало то, что на этот раз численность проукраинского митинга была в разы больше численности пророссийского, который одновременно проходил неподалеку. По данным Венгерской полиции, участие в проукраинской акции приняли более 800 участников (по данным некоторых венгерских СМИ свыше тысячи), в то время как пророссийский оценивался в 200 человек.

Сторонники РФ обвиняли США в ответственности за войну в Украине и отмечали "чрезмерные санкции" против России, которые приводят к продовольственному и энергетическому кризису в мире.

Участники украинского митинга осуждали российскую агрессию и ее жестокость, убийства мирных украинцев, а также отстаивали суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, что Венгрия принимает украинских беженцев, однако отказывается поставлять Киеву вооружение и даже пропускать через свою территорию военные грузы.Также Венгрия не готова отказаться от российских газа и нефти.