В Перми горит пороховой завод, на котором изготовляют заряды к РСЗО

Известно о двух погибших.

В России продолжаются пожары на стратегических военных объектах. Прозвучал мощный "хлопок" на пороховом заводе в Перми. Об этом сообщают российские СМИ.

На заводе изготовляют заряды к реактивным системам залпового огня "Смерч", "Град", а также к комплексам противовоздушной обороны.

По предварительной информации, погибли две женщины. Еще одна пострадавшая находится в больнице.

Ранее мы писали, что рашисты убили 19 экзотических животных в Мариупольском зоопарке. Среди погибших: верблюды, страусы, ламы, обезьяны и гепард.