В Перми горит пороховой завод, на котором изготовляют заряды к РСЗО
Известно о двух погибших.
В России продолжаются пожары на стратегических военных объектах. Прозвучал мощный "хлопок" на пороховом заводе в Перми. Об этом сообщают российские СМИ.
На заводе изготовляют заряды к реактивным системам залпового огня "Смерч", "Град", а также к комплексам противовоздушной обороны.
По предварительной информации, погибли две женщины. Еще одна пострадавшая находится в больнице.
Ранее мы писали, что рашисты убили 19 экзотических животных в Мариупольском зоопарке. Среди погибших: верблюды, страусы, ламы, обезьяны и гепард.
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