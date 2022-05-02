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В Перми горит пороховой завод, на котором изготовляют заряды к РСЗО

Известно о двух погибших.
В Перми горит пороховой завод, на котором изготовляют заряды к РСЗО
Все пострадавшие - женщины. / t.me/news59ru

В России продолжаются пожары на стратегических военных объектах. Прозвучал мощный "хлопок" на пороховом заводе в Перми. Об этом сообщают российские СМИ.

На заводе изготовляют заряды к реактивным системам залпового огня "Смерч", "Град", а также к комплексам противовоздушной обороны. 

По предварительной информации, погибли две женщины. Еще одна пострадавшая находится в больнице.

Ранее мы писали, что рашисты убили 19 экзотических животных в Мариупольском зоопарке. Среди погибших: верблюды, страусы, ламы, обезьяны и гепард.

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