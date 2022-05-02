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"Армия убийц": В зоопарке Мариуполя россияне убили 19 животных

Большинство из убитых - это виды животных из "Красной книги".
"Армия убийц": В зоопарке Мариуполя россияне убили 19 животных
Из-за российских обстрелов погибли 5 верблюдов. / http://zoomariupol.com.ua/

Российская армия в очередной раз доказала, что они армия убийц, насильников и мародеров. Бездушные военные не жалеют ни женщин, ни детей, ни животных. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в телеграм-канале, что в городском зоопарке из-за вражеских обстрелов были убиты 19 животных. 

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Животные, который погибли от рук россиян, находятся в Красной книге. Российский мир унес жизни:

  • 5 верблюдов,
  • 6 обезьян,
  • 3 ламы,
  • 4 страусов, 
  • 1 гепарда.

Ранее мы писали, что в аннексированном Крыму россияне преследуют активистов и свободных журналистов. Стало известно о незаконном задержании и обыске Ирины Данилович.

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