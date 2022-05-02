"Армия убийц": В зоопарке Мариуполя россияне убили 19 животных
Большинство из убитых - это виды животных из "Красной книги".
Российская армия в очередной раз доказала, что они армия убийц, насильников и мародеров. Бездушные военные не жалеют ни женщин, ни детей, ни животных. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в телеграм-канале, что в городском зоопарке из-за вражеских обстрелов были убиты 19 животных.
Читайте также: Россияне завозят гуманитарку и вывозят трупы из Мариуполя одними машинамиЖивотные, который погибли от рук россиян, находятся в Красной книге. Российский мир унес жизни:
- 5 верблюдов,
- 6 обезьян,
- 3 ламы,
- 4 страусов,
- 1 гепарда.
Ранее мы писали, что в аннексированном Крыму россияне преследуют активистов и свободных журналистов. Стало известно о незаконном задержании и обыске Ирины Данилович.
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