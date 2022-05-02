"Армия убийц": В зоопарке Мариуполя россияне убили 19 животных

Большинство из убитых - это виды животных из "Красной книги".

Российская армия в очередной раз доказала, что они армия убийц, насильников и мародеров. Бездушные военные не жалеют ни женщин, ни детей, ни животных. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в телеграм-канале, что в городском зоопарке из-за вражеских обстрелов были убиты 19 животных.

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5 верблюдов,

6 обезьян,

3 ламы,

4 страусов,

1 гепарда.

Животные, который погибли от рук россиян, находятся в Красной книге. Российский мир унес жизни:

Ранее мы писали, что в аннексированном Крыму россияне преследуют активистов и свободных журналистов. Стало известно о незаконном задержании и обыске Ирины Данилович.