В РФ готовятся к эпидемии холеры в приграничных областях с Украиной - разведка

В ГУР отмечают, что могут быть провокации со стороны РФ по поводу якобы применения Украиной биологического оружия.

В России готовятся к эпидемии холеры. Особенно в областях, приграничных с Украиной. Об этом сообщает Главное управлении разведки Минобороны Украины со ссылкой на постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой и Роспотребнадзор.

Попова подписала постановление "Про дополнительные мероприятия насчет профилактики холеры". Особенно уделяется внимание мерам профилактики в приграничных регионах с Украиной: Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край и аннексированный Крым.

Роспотребнадзор отправил распоряжение руководителям территориальных управлений федеральной службы по вопросам присмотра в сферах защиты прав потребителей, в котором сказано:

до 15 мая подготовить лаборатории для проведения исследований на холеру, усилить контроль за торговыми объектами, местами скопления людей и проинформировать население про меры профилактики болезни;

до 1 июня обеспечить готовность медицинских учреждений к проведению противоэпидемических мероприятий и подготовить расчет необходимых для этого препаратов.

В ГУР предупреждают, что такое поведение россиян может означать, что к концу мая-началу июня руководство РФ может провести провокации в приграничных с Украиной районах. Однако ответственность попробовать переложить на Украину, обвинив в "применении биологического оружия".

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