"Нас на мясо": Боевики РФ массово отказываются наступать на Харьковщине

Страх оккупантов перед ВСУ растет с каждым днем.

Российские боевики, напуганные огромными потерями своей армии, массово отказываются наступать в Харьковской области. Солдат даже не пугают угрозы командования о расстреле в случае отказа от наступления. Об этом стало известно из перехвата телефонного разговора, который СБУ поймала под Изюмом.

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Россиянин рассказывает по телефону своему знакомому, что их подразделение мечтает уехать из Украины, но высшее руководство не пускает и угрожает убийством.

"Мы, короче… отказались от этой ху*ни, понял? И нас тут держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять," - заявил боевик.

В ответ приятель спросил у солдата, почему им не разрешают ехать домой. На что боевик жалуется, что их хотят пустить как "пушечное мясо".

"Ну они прямо на передовую отправляют, в самую ж*пу. И нас на мясо… А там сидит чисто артиллерия… а под артиллерию лезть – это вообще пи*дец," - поделился российский армеец.

Ранее мы писали, что украинские силы ПВО ликвидировали дорогостоящий беспилотник "Форпост" россиян. Данный БПЛА способен разведывать на высоте до 5 километров на протяжении 16 часов с радиусом действия до 400 километров.